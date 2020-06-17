Южная Корея спешно перебрасывает войска к границе с КНДР. Решение было принято на экстренном заседании правительства в Сеуле после того, как северокорейские военные взорвали объединенный штаб связи с Южной Кореей. Россия и Китай уже призвали стороны к сдержанности.

Южная Корея спешно перебрасывает войска к границе с КНДР. Решение было принято на экстренном заседании правительства в Сеуле после того, как северокорейские военные взорвали объединенный штаб связи с Южной Кореей. Россия и Китай уже призвали стороны к сдержанности.Густые клубы дыма, сопровождаемые раскатами взрывов над 38-й параллелью поднялись сегодня в 14:59 по местному времени."Все коммуникации между двумя сторонами прекращены в знак демонстрации ярости и с целью заставить "человеческое отребье и тех, кто его покрывает, заплатить дорогую цену за свои преступления", – так информирует о произошедшем северокорейское телевидение.Вот так выглядело это здание, когда два года назад представители Севера и Юга Корейского полуострова открывали его как символ новой эры во взаимоотношениях разделенного народа. С января оно пустовало из-за пандемии коронавируса. Ярость, о которой говорил северокорейский диктор, вызвана недавними действиями активистов с Юга: они запустили в сторону КНДР наполненные гелием воздушные шары с пропагандистскими листовками, в которых руководитель Ким Чен Ын назван дьяволом.За символическим подрывом офиса связи, как полагают, стоит лично сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, правая рука Ким Чен Ына. В листовках ее брату предрекли судьбу Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи.О том, что диалог между США и КНДР по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова зашел в тупик, стало понятно еще год назад, когда на втором саммите с Ким Чен Ыном в Ханое американский президент Дональд Трамп фактически хлопнул дверью, отказавшись подписывать итоговый документ. Поэтому когда на днях США призвали Северную Корею не обострять отношения с Югом, представитель МИД КНДР порекомендовал американским чиновникам буквально "закрыть рот и заняться внутренними делами".Очевидно, что очередной этап межкорейского примирения завершен. Судя по откровенной риторике Пхеньяна, останавливаться он не собирается. Вслед за разрывом связи он теперь намерен ввести в демилитаризованную зону войска, а это фактически означает возврат к прежним позициям, когда напряженность на 38 параллели в любой момент могла перевести в открытый вооруженный конфликт.