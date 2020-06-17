Сегодня в Сети была обнародована видеозапись, приобщенная к громкому делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. На кадрах - ссора, которая произошла между ним и возлюбленной всего за несколько часов до трагедии. Представители и обвиняемого, и потерпевшей стороны, судя по их заявлениям, утечкой столь важной информации крайне недовольны.

Сегодня в Сети была обнародована видеозапись, приобщенная к громкому делу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. На кадрах — ссора, которая произошла между ним и возлюбленной всего за несколько часов до трагедии. Представители и обвиняемого, и потерпевшей стороны, судя по их заявлениям, утечкой столь важной информации крайне недовольны. Как неожиданное появление видео может повлиять на ход и итоги процесса?Это последнее видео с Анастасией Ещенко, снятое за несколько часов до ее гибели. Раздраженная девушка кричит, плачет и говорит, что больше не любит человека, который снимает ее на камеру мобильного телефона. Когда Ещенко пытается выйти из комнаты, Соколов отталкивает ее. Эти кадры приобщены к материалам уголовного дела. Доступ к видео был только у участников судебного процесса. Как оно стало достоянием общественности, неизвестно.Бывший защитник профессора Александр Почуев признает, что видео помогало ему выстраивать линию защиты. Ссора должна была продемонстрировать сложные взаимоотношения аспирантки и преподавателя. Сегодня же в интернете появился еще один интересный документ — полный текст допроса Соколова:"Я вошел в спальню, она на меня набросилась с таким диким воплем, замахнувшись ножом, что я машинально сделал жест в сторону ее головы и нажал на спусковой крючок".Судя по тексту, человек, которого обвиняют в жестокой расправе, сам себя считает чуть ли не жертвой женской истерики. Профессор Соколов поминутно вспоминает, что происходило в тот вечер — причиной ссоры стали дети от бывшего брака: "Как только это было произнесено, она превратилась в совершенное чудовище".Адвокат потерпевшей стороны считает, что обнародованные материалы никак не повлияют на решение суда, но могут заметно затянуть одно из самых резонансных уголовных дел. С юристом согласны и психологи. Будущий убийца мог снимать видео доведенной до отчаяния девушки, чтобы оправдать себя.По делу Соколова прошло уже два судебных слушания, но все они откладывались. Следующее заседание назначено на 22 июня, если в деле не возникнут новые подробности.Сейчас по факту у Соколова нет защитников, дело продолжать нельзя. Заседание в очередной раз отложено. Чтобы избежать дальнейшего затягивания процесса, в следующий раз в зале будет присутствовать защитник от государства.