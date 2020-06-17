На епархиальном суде лишенный права служения схиигумен Сергий и захвативший после этого Среднеуральский женский монастырь пригрозил митрополиту Кириллу возможным силовым ..

На епархиальном суде лишенный права служения схиигумен Сергий и захвативший после этого Среднеуральский женский монастырь пригрозил митрополиту Кириллу возможным силовым противостоянием. Он заявил, что не собирается добровольно покидать обитель, передает . Поэтому если у церковных властей есть нужда выпроводить оттуда отступника, то им придется пойти на штурм. Преданные Сергию монахи и примкнувшие к ним казаки взяли территорию монастыря под усиленную охрану.