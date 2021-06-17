Фирма «1С» приглашает к участию в Конкурсе выпускных квалификационных работ выпускников учебных заведений, выпускная квалификационная работа которых выполнена с использованием программных продуктов 1С:Предприятие 8. Участвовать в конкурсе могут выпускники бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также выпускники СПО.

Фирма «1С» приглашает к участию в Конкурсе выпускных квалификационных работ выпускников учебных заведений, выпускная квалификационная работа которых выполнена с использованием программных продуктов "1С:Предприятие 8". Участвовать в конкурсе могут выпускники бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также выпускники СПО.В связи с тем, что сроки обучения в разных образовательных организациях отличаются, ВКР на конкурс можно предоставлять по мере их защиты в ГЭКе.Внимание! Работы принимаются до 15 сентября 2021 г.Для работ, выполненных для отличных от ИТ-специальностей, предусмотрены специальные номинации. Конкурс проходит в несколько туров: региональный, федеральный, заключительный тур. Для награждения победителей федерального и заключительного тура предусмотрен призовой фонд:Федеральный тур Заключительный турI место – по 100 000 руб. (студенту и научному руководителю I место – по 300 000 руб. (студенту и научному руководителюII место – по 60 000 руб. (студенту и научному руководителю II место – по 200 000 руб. (студенту и научному руководителюIII место – по 40 000 руб. (студенту и научному руководителю III место – по 100 000 руб. (студенту и научному руководителюНаграды выплачиваются как студенту, так и руководителю дипломного проекта.В заключительном туре также определяются победители в специальных номинациях с призами по 50 000 рублей.Все студенты-участники конкурса и их руководители будут награждены дипломом "Участник Четырнадцатого международного конкурса выпускных квалификационных работ с использованием ПП "1С".На заключительном этапе конкурса есть специальные номинации: "Лучший дипломный проект", "Лучшая точка практики", "За массовую подготовку молодых специалистов, владеющих технологиями 1С".Вся информация о конкурсе на сайте фирмы «1С»Отправить работу на конкурс:Все предложения можно отправлять на эл.почту:Казакова Татьяна / Компания «1С-Профиль»