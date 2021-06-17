Российский президент Владимир Путин провел встречу с американским коллегой Джо Байденом в минувшую среду, 16 июня.

Российский президент Владимир Путин провел встречу с американским коллегой Джо Байденом в минувшую среду, 16 июня.Переговоры политиков прошли в закрытом формате. По окончании обсуждения Владимир Путин и Джо Байден устроили две отдельные пресс-конференции. Как выяснилось, стороны договорились о возвращении послов и продлении СНВ-3. Помимо этого, они обсудили борьбу с пандемией и региональные конфликты.Американские пользователи поделились мнениями о прошедшей встрече. Они признались, что были восхищены поведением российского президента. Один из комментаторов отметил, что Путин "отлично знает, что делает". Другой заявил, что глава страны показал себя достойным политиком, когда похвалил Байдена.Были среди них те, кто раскритиковал поведение главы США. Так, пользователь назвал Байдена слабым президентом из-за того, что тот отказался от совместной пресс-конференции с коллегой. По его мнению, американский лидер боится отвечать на вопросы, которые не согласованы с его администрацией.Ранее Владимир Путин поделился впечатлением о Джо Байдене после встречи в Женеве. Глава России отметил, что созданный в СМИ образ лидера Америки не соответствует действительности. В ходе встречи президент Соединенных Штатов показал себя как настоящий профессионал.Владимир Путин добавил, что не видит ничего плохого в том, что его коллега иногда делает оговорки. Подробнее об этом Вы можете прочитать .