По историческим меркам уже очень скоро – в пределах ближайших 30-40 лет – Украине грозят катастрофические изменения. И речь идет не о политических, а о природных катаклизмах. Значительная ..

По историческим меркам уже очень скоро – в пределах ближайших 30-40 лет – Украине грозят катастрофические изменения. И речь идет не о политических, а о природных катаклизмах. Значительная часть страны, согласно оценкам экспертов, к этому времени рискует превратиться в пустыню, передает "". За 30 лет независимости в стране уже успели испариться около десяти тысяч рек. Если так пойдет и дальше, то вскоре – через 20-30 лет, питьевую воду украинцам придется завозить из-за границы.