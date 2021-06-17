Посетители одного супермаркетов в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили безнадзорного ребёнка. Малышу было всего четыре месяца. Неравнодушные граждане обратились в полицию. ..

Посетители одного супермаркетов в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили безнадзорного ребёнка. Малышу было всего четыре месяца.Неравнодушные граждане обратились в полицию. Правоохранители начали разыскивать родителей и опекунов ребёнка, а самого младенца передали врачам. Вскоре выяснилось, что его бросила в магазине бабушка, которая работала там уборщицей. На неё был составлен административный протокол, сообщает .