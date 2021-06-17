Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин в ходе прошедшей накануне встречи в Женеве обменялись подарками. Оба лидера принесли с собой весьма скромные презенты. Байден подарил ..

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин в ходе прошедшей накануне встречи в Женеве обменялись подарками. Оба лидера принесли с собой весьма скромные презенты.Байден подарил Путину небольшую хрустальную статуэтку Бизона. Это животное пользуется большим уважением в Соединённых Штатах и олицетворяет в глазах американцев силу, стойкость и единство. Российский лидер, в свою очередь, вручил коллеге письменный набор "Москва" с хохломской росписью, передаёт