Компания подала заявление в суд.

ГК «Росавтодор» намерен отсудить у жителя Мурома земельный участок для нужд страны.Как сообщает пресс-служба Муромского городского суда, территория расположена в границах платной федеральной трассы Москва – Нижний Новгород – Казань, поэтому по мнению компании, подлежит принудительному изъятию.Добавим, что в случае положительного решения ответчику должны возместить стоимость участка, либо предложить взамен равнозначный объект.Дело находится на стадии принятия к производству, но по опыту участков под строительство Рпенского проезда во Владимире можно сделать вывод, что требования «Автодора», видимо, признают законными.