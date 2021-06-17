Иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей буду обязаны открыть филиал, представительство или уполномоченное юрлицо в России. Соответствующий законопроект Госдума приняла 17 июня в окончательном чтении.

Иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей буду обязаны открыть филиал, представительство или уполномоченное юрлицо в России. Соответствующий законопроект Госдума приняла 17 июня в окончательном чтении.Также иностранные компании будут обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для связи с российскими гражданами или организациями.До этого законодательство РФ не содержало прямой обязанности для IT-гигантов открывать филиалы или представительства в нашей стране. "Что позволяет им формально оставаться вне российской юрисдикции", — сказано в пояснительной записке.Принятый закон предусматривает меры воздействия на иностранные компании. Среди них – маркировка сайтов информацией о неисполнении законодательства, исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу нарушителей в России.Предусмотрены и более жесткие меры: запрет на переводы денежных средств и прием платежей, частичная или полная блокировка ресурса на территории России.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин компании, которых законопроект коснется в первую очередь. Это Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram и WorldOfTanks.По словам спикера, эти организации не пошли по пути саморегулирования, хотя у них была такая возможность. Председатель ГД выступил за введение экономических мер принуждения в отношении иностранных IT-компаний.