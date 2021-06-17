«Единая Россия» по-прежнему остаётся главной политической силой в стране, которая стоит на страже интересов граждан. Инициативы партии успешно реализуются во всех регионах. Об этом на

«Единая Россия» по-прежнему остаётся главной политической силой в стране, которая стоит на страже интересов граждан. Инициативы партии успешно реализуются во всех регионах. Об этом на недавнем заседании сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. С 2016 года «Единой Россией» проделана большая работа по поддержке граждан в разных направлениях — от конституционных изменений и материнского капитала до