Анализируя результаты опроса общественного мнения в Белоруссии, Ярослав Романчук назвала президента Лукашенко ленинцем и жестким большевиком

Анализируя результаты опроса общественного мнения в Белоруссии, Ярослав Романчук назвала президента Лукашенко ленинцем и жестким большевикомБелорусский политик и экономист Ярослав Романчук рассказал про политическую обстановку в Белоруссии. Комментируя результаты опроса общественного мнения в стране, он раскритиковал режим действующего президента, назвав самого Лукашенко ленинцем и жестким большевиком.Опрос городского населения Белоруссии в апреле текущего года провела одна британская социологическая компания. Эксперт сравнил ее результаты с результатами трехмесячной давности и пришел к выводу, что ситуация в стране продолжает усугубляться.Романчук заявил, что белорусский народ находится между двумя крайностями, под воздействием информационной войны между действующим режимом президента Александра Лукашенко и оппозицией в лице Светланы Тихановской.Белоруссия, по мнению экономиста, находится под жестким катком беспрецедентных репрессий. От "Левиафана" (скорее всего Лукашенко – прим. автора) пострадали сотни тысяч семей. Романчук отметил, что режим не проявил к народу гуманности и сострадания. Отказавшись от какого-либо диалога с оппозицией, белорусские власти еще сильнее увеличили противоборство с любыми проявлениями несогласия.Эксперт заявил, что белорусский президент держит оппозицию за горло жесткой рукой, испытывая неутолимую жажду власти. Романчук заявил, что Лукашенко – ленинец и жесткий большевик.Для большей ясности приведем некоторые результаты опроса. 64% граждан хотят, чтобы в Белоруссии прошли новые выборы. Столько же настаивают на освобождении политзаключенных. 72% требуют расследовать жестокость силовиков по отношению к протестующим.