Профессор Анатолий Альтштейн рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России.

Профессор Анатолий Альтштейн рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России.Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на днях сообщил о появлении нового варианта COVID-19 в стране. По словам специалиста, штамм отличается от ранее известных более коротким инкубационным периодом: болезнь начинается на четвертый-пятый день с момента заражения, а не на седьмой-десятый.Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн подтвердил слова главного врача. Он отметил, что инфекция на самом деле стала передаваться и проявляться быстрее. Как подчеркнул специалист, вирус продолжает приспосабливаться к людям. "Все больше людей будут болеть", – цитирует его "Комсомольская правда".Также эксперт прокомментировал информацию о том, что симптоматика вируса изменилась. Если раньше пациенты жаловались на потерю вкуса и обоняния, то сегодня все больше они говорят о головной боли и насморке. Альтштейн пояснил, обновленные симптомы – это результат того, что COVID-19 изменился.Количество заразившихся коронавирусом в России накануне выросло на 13 тысяч до 5,2 миллиона. За весь период пандемии выздоровело 4,8 миллиона граждан. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 127 тысяч человек. Отметим, что страна занимает шестое место в мире по числу больных COVID-19.В связи с ухудшением эпидобстановки власти некоторых регионов ужесточили ограничения. Так, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева . Помимо этого, в городском транспорте усилили контроль за ношением масок.