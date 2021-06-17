В последнее время в Сети стали все чаще говорить о том, что связывает на самом деле Филиппа Киркорова и Давида Манукяна. Дни.ру постарались ответить на этот вопрос.

В последнее время в Сети стали все чаще говорить о том, что связывает на самом деле Филиппа Киркорова и Давида Манукяна. "Дни.ру" постарались ответить на этот вопрос.С принятием в России поправок к Конституции страны и внесении строки о противостоянии пропаганде однополых отношений все как белены объелись. В прессе направо и налево твердят о любви Лазарева и Малиновского, странном недомальчике-недодевочке Дане Милохине. Дошло дело и до поп-короля, который не мог не поддержать этот тренд. Обществу предельно интересно, что у него с блогером и бывшим любовником Ольги Бузовой Давидом Манукяном, более известным как Дава.Тема отношений Киркорова и Манукяна довольно запутанная и тянется с давних пор. После расставания с телеведущей Ольгой Бузовой Дава стал всячески подогревать интерес фанатов к своим отношениям с Филиппом Киркоровым. Однако знакомы они были задолго до этого.Парень с периферииДавид Манукян приехал из Новосибирска в Москву в 2018 году, когда ему было 25 лет. Сначала он стал блогером, а затем и начал строить карьеру в шоу-бизнесе. С Киркоровым он познакомился, когда отправил ему свой ремейк песни "Зайка".Тесное сотрудничество Киркорова и Давы началось в 2020 году с момента работы над совместной композицией "Ролекс". Песня получила награду "Дуэт года" на фестивале "Песня года". Киркоров и Дава признавались, что работа над клипом помогла им пережить первую волну эпидемии коронавируса.После скандального расставания Давы и Бузовой Киркоров поддержал Манукяна и стал с ним не разлей вода. Киркоров уверен, что Дава очень талантливый и перспективный артист."Гей-свадьба"Много шума наделало совместное появление Филиппа Киркорова и Давы на красной дорожке премии Муз-ТВ. Коллеги прибыли на церемонию на роскошном свадебном лимузине в белоснежных костюмах. Их сопровождали десять полуголых мужчин. Перфоманс тут же окрестили в народе "гей-свадьбой" или "гей-парадом".Отныне каждый совместный выход в свет поп-короля Киркорова и Давы, его приближенного, превращается в скандал. В Сети Даву называют чуть ли не фаворитом и любовником знаменитого артиста. Но сами звезды называют все это чушью и просто наслаждаются искусством.