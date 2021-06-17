Во всплеске заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в России виноваты сами россияне. Такое мнение высказал глава государственного научного центра Вектор Ринат Максютов. По словам ..

Во всплеске заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в России виноваты сами россияне. Такое мнение высказал глава государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.По словам Максютова, граждане недостаточно хорошо соблюдают меры эпидемиологической безопасности, предписанные Роспотребнадзором. Он также добавил, что вопреки "лабораторной версии", эксперты не сомневаются в природном происхождении коронавируса, сообщает