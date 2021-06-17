При проверке документов у водителя иномарки госавтоинспекторы обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан пассажир иномарки по подозрению в незаконном хранении наркотиков.Во время несения службы сотрудниками ГИБДД в районе улицы Линия Октябрьской железной дороги был остановлен автомобиль БМВ.При проверке документов у водителя иномарки госавтоинспекторы обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал и поведение которого не соответствовало складывающейся обстановке, в связи с чем появились подозрения, что при нем могут находиться запрещенные вещества или предметы.Сотрудниками дорожно-патрульной службы на место была вызвана следственно-оперативная группа, после чего проведен личный досмотр, в ходе которого у гражданина были обнаружены и изъяты свертки с неизвестным веществом внутри.Согласно результатам исследования установлено, что вещество общей массой более 200 граммов является марихуаной.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащий наркотические вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81