Пока Москва на «коронавирусных каникулах» во Владимире обсуждают, что делать, когда и до нас докатится «третья волна» заболевания. Готова ли медицина региона к очередному испытанию на

Пока Москва на «коронавирусных каникулах» во Владимире обсуждают, что делать, когда и до нас докатится «третья волна» заболевания. Готова ли медицина региона к очередному испытанию на прочность – прокомментировал губернатор. Владимир Сипягин, губернатор области: Готовность у субъекта, несомненно, есть к уровню повышения заболеваемости. Та огромная работа, которая была проведена в 2020 году, она сделала хороший