Напряжённая ситуация с заболеваемостью коронавирусом вынудила облздрав 33 региона вернуть ковидные койки. Во владимирской больнице номер два открывается ковидный госпиталь на 70 пациентов.

Напряжённая ситуация с заболеваемостью коронавирусом вынудила облздрав 33 региона вернуть ковидные койки. Во владимирской больнице номер два открывается ковидный госпиталь на 70 пациентов. Таким образом, общее число коек составит 898 единиц. И сегодня ряды вакцинированных пополнил и глава области Владимир Сипягин.Во владимирской горбольнице номер пять он прошёл консультацию и осмотр врачей. Напомним, Владимир Сипягин уже переболел коронавирусом, причём, по его словам, "в довольно тяжёлой форме". Для этого даже был госпитализирован в московскую клинику. И чтобы не допустить подобного в очередной раз - как только появилась возможность и разрешение от врачей - сделал прививку. Правда, никаких комментариев журналистам он не дал, а тут же уехал. Возможно, из-за событий у стен обладминистрации. Ежедневно в горбольнице номер пять около 120 человек прививаются от ковида. По словам медиков, в последнее время заметен небольшой подъем, но всё же темпы оставляют желать лучшего.Елена Салова, заместитель главного врача клинической больницы №5 г. Владимира:- Проблема не в том, чтобы записаться и попасть, а больше для самого себя - как бы убедить, что тебе это надо. Потому что большинство людей, с которыми мы общаемся - какое-то всё равно опасение у них есть и они не готовы. Основные слова, которые они нам говорят, я ещё не готов, я подожду, я схожу в отпуск, потом привьюсь. Но реально мой совет - вакцинироваться всем до отпуска, однозначно. Потому что отпуск - большое количество контактов даже на улице, даже в толпе, даже в магазинах.При этом вакцины хватает, её запасы пополняют по первому требованию. Началась прививочная кампания в октябре прошлого года, уже можно утверждать, что прививка безопасна, говорят врачи. Тяжёлых осложнений не замечено, только кратковременное повышение температуры и слабость, которые длятся обычно не более пары дней, что естественно для таких вакцин.