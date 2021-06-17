Благодаря обществу Знание школьники смогут посетить Долину гейзеров на Камчатке, отправиться в путешествие на ледоколе в Арктику, познакомиться с Палехскими мастерами и посетить другие, не менее интересные места.

Благодаря обществу "Знание" школьники смогут посетить Долину гейзеров на Камчатке, отправиться в путешествие на ледоколе в Арктику, познакомиться с Палехскими мастерами и посетить другие, не менее интересные места.Российское общество "Знание" занимается организацией экскурсий в самых необычных местах страны. Слушателями лекций станут школьники-участники проектов "Твой ход" и "Большая перемена". Проведут экскурсии губернаторы субъектов РФ.Так, глава Севастополя Михаил Развожаев проведет для детей лекцию на Константиновской батарее. В сопровождении губернатора Калининградской области Антона Алиханова школьники посетят барк "Крузенштерн" и узнают факты об открытии Антарктиды российской экспедицией Фаддея БеллинсгаузенаТакже запланировано путешествие на ледоколе по Карскому морю. О технологиях освоения Арктики расскажет ребятам губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В Амурской области на космодроме "Восточный" заместитель председателя правительства Юрий Трутнев и губернатор региона Василий Орлов поговорят со школьниками об освоении космоса.Вместе с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским ребята обсудят развитие малых городов и посетят Палехские мастерские. А губернатор Камчатского края покажет детям Долину гейзеров.Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе. В прошлом месяце состоялся III съезд общества. Тогда был утвержден новый руководящий состав организации и определены векторы развития.