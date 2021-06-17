По информации местного оперштаба по борьбе с ковидом, район в лидерах заболеваемости.

Из-за вспышки коронавируса в Петушинском районе отменили все массовые мероприятия.По информации местного оперштаба по борьбе с ковидом, район в лидерах по заболеваемости. На 10 тысяч жителей приходится более 350 заболевших. Средний показатель по региону не дотягивает даже до 250.За неделю в районе ОРВИ заболевает по 289 человек. В местном ковидарии лежат 93 пациента, шестеро находятся в реанимации. За минувшие сутки заболели ещё четыре человека. Всего за период пандемии жители района сдали 2019 положительных тестов на COVID-19.«К нам сейчас везут пациентов из Владимира и Собинского района. Мы готовы развернуть новые койки. Из-за закрытия Москвы дачники поедут к нам. Мы запретили проводить собрания в СНТ, отказались от проведения массового праздника, Дня Петушка, чтобы не было нового всплеска заболеваемости», - рассказала глава Петушинского района Елена Володина.День молодежи и выпускные, вероятно, пройдут в сокращённом формате, либо будут отменены.При этом темпы вакцинации, которая могла бы сдержать рост количества инфицированных, оставляют желать лучшего. Сейчас вакцинировано порядка 18,1% населения, среди которых 60% - пожилые люди и граждане предпенсионного возраста. Всего 9% – жители в возрасте от 18 до 35 лет.К вечеру 16 июня в Петушках и округе осталось 100 доз вакцины. Ожидается, что в ближайшее время сюда дополнительно подвезут 200 инъекций.