Мероприятия направлены на благоустройство города к его 1000-летию.

В Суздале приступили к реализации стратегии развития города, которая рассчитана до 2030 года. Одним из первых шагов благоустройства стало«Наравне с реконструкцией памятников архитектуры и созданием общественных пространств, должна появляться инфраструктура», - прокомментировал старт программы генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.На площадке, открытой в рамках проекта «Народный фитнес-парк», установлены 12 тренажеров, среди которых - шесть профессиональных. Установлено оборудование для настольного тенниса, скамейки для отдыха и созданы велопарковки.«Фонд разработал более 300 дизайн-проектов разного масштаба в 52 городах страны, все они предусматривают площадки на открытом воздухе – скейт-парки, велосипедные дорожки», - пояснил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.До 2030 года в Суздале предстоит начать реализацию более 30 проектов. Среди них - строительство 20 километров тротуаров и пешеходных дорожек, восстановление 19 храмов и разработка проектов благоустройства общественных территорий площадью около 10 га.В 2021 году в Суздале построят скейт-зону, памп-трек и большую велодорожку.В рамках открытия спортивного объекта президент «Федерации силового экстрима», обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта для горожан мастер-класс.Напомним, что 16 июня во время пресс-конференции губернатор Владимир Сипягин рассказал журналистам, что к 1000-летию Суздаля планируется вложить один миллиард рублей.