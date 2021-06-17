Во Владимирской области запустят региональный кэшбэк на компенсацию стоимости путёвки в детские оздоровительные лагеря региона. Для этого местные власти получат дотации в размере 26 млн ..

Во Владимирской области запустят региональный кэшбэк на компенсацию стоимости путёвки в детские оздоровительные лагеря региона. Для этого местные власти получат дотации в размере 26 млн рублей из средств областного бюджета. В результате родители детей до 17 лет включительно заплатят всего 10% стоимости путёвки.«Наше решение позволит сделать отдых доступным для всех детей Владимрской области», − сказал Владимир Сипягин 16 июня во время пресс-конференции.Всего планируется компенсировать оплату 12,5 тысяч путёвок.Напомним, что в стране действует федеральный кэшбэк на отдых детей, который приобретён до 25 мая. В этом случае родителям вернут 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Деньги перечисляются на карту «Мир».«В национальную программу вошли семь оздоровительных учреждений: «Казачок» в Петушинском районе, «Олимп» в Собинском районе, «Озёрный» и «Белый городок» в Муромском районе, «Искатель» и «Берёзка» в Ковровском районе, «Солнечная поляна» в Меленковском районе. Направили документы для вхождения в программу ещё девять», - уточнили в департаменте образования.