Ложный звонок поступил в октябре прошлого года. Житель Коврова в состоянии алкогольного опьянения набрал телефоны спасения и сообщил об акте терроризма. Он сказал, что в здании общежития
<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2021-kovrovchanin-kotoryj-soobshhil-lozhnuyu-informaciyu-o-vzryve-v-obshhezhitii-poluchil-uslovnyj-srok.html" target="_blank">Ковровчанин, который сообщил ложную информацию о взрыве в общежитии, получил условный срок</a> - Ложный звонок поступил в октябре прошлого года. Житель Коврова в состоянии алкогольного опьянения набрал телефоны спасения и сообщил об акте терроризма. Он сказал, что в здании общежития
[url=https://33live.ru/novosti/17-06-2021-kovrovchanin-kotoryj-soobshhil-lozhnuyu-informaciyu-o-vzryve-v-obshhezhitii-poluchil-uslovnyj-srok.html]Ковровчанин, который сообщил ложную информацию о взрыве в общежитии, получил условный срок[/url] - Ложный звонок поступил в октябре прошлого года. Житель Коврова в состоянии алкогольного опьянения набрал телефоны спасения и сообщил об акте терроризма. Он сказал, что в здании общежития