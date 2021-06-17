Ложный звонок поступил в октябре прошлого года. Житель Коврова в состоянии алкогольного опьянения набрал телефоны спасения и сообщил об акте терроризма. Он сказал, что в здании общежития

Ложный звонок поступил в октябре прошлого года. Житель Коврова в состоянии алкогольного опьянения набрал телефоны спасения и сообщил об акте терроризма. Он сказал, что в здании общежития транспортного колледжа заложено взрывное устройство. На место выехали спецслужбы и не обнаружили никаких устройств и взрывчатых веществ. В результате ковровчанин отвлек силы и средства нанес материальный ущерб полицейским,