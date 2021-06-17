Европарламент утвердил введение СOVID-сертификатов.

Европарламент утвердил введение СOVID-сертификатов.Система сертификатов заработает с 1 июля. Документ будет свидетельствовать о том, что предъявитель сделал прививку от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19 или излечился от инфекции.В России сертификат о вакцинации от коронавируса формируется после получения данных от Минздрава на портале Госуслуг автоматически.Минцифры России разъяснило процесс формирования СOVID-cертификатов. Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует.Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал формировать портал Госуслуг, не подойдут для путешествий за рубеж, поскольку они оформляются только на российский паспорт.