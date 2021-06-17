Представители ресторанного бизнеса столицы на встрече с мэром Сергеем Собяниным обсудили перспективы развития отрасли на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Они предложили градоначальнику провести эксперимент с зонами, свободными от COVID-19.

Представители ресторанного бизнеса столицы на встрече с мэром Сергеем Собяниным обсудили перспективы развития отрасли на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Они предложили градоначальнику провести эксперимент с зонами, свободными от COVID-19.В 2020 году из-за распространения коронавируса заведения общепита пришлось временно закрыть. Это привело к многомиллионным убыткам для отрасли. На встрече с мэром рестораторы обсуждали решения, которые устроили бы как бизнес, так и столичные власти.Собянин напомнил, что главный санитарный врач города принял решение провести вакцинацию 60% работников сферы услуг. "Это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся", – заявил градоначальник.Рестораторы поддержали решения властей по борьбе с коронавирусом. Они предложили Собянину провести эксперимент по созданию свободных от COVID-19 общественных зон.Такие места могли бы работать при условии, что сотрудники сделают прививку. На входе будет организован контроль за наличием у посетителей удостоверений о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.Постановлением главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой в городе введена обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы услуг. До 15 августа они должны сделать вторую прививку. Решение принято в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в столице.