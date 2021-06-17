При досмотре автомобиля одного из задержанных была обнаружена и изъята картонная коробка, в которой находились четыре плитки в фольге с неизвестным веществом внутри...

Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин по подозрению в хранении и сбыте наркотического средства.Полицейскими установлено, что один из злоумышленников, заранее договорившись со своим знакомым, приехал к нему на Флотскую улицу с целью приобретения наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали обоих подозреваемых. Ими оказались мужчины 33 и 30 лет, проживающие в столице.При досмотре автомобиля одного из задержанных была обнаружена и изъята картонная коробка, в которой находились четыре плитки в фольге с неизвестным веществом внутри, по виду напоминающие шоколад. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – псилоцин, общей массой свыше 63 граммов.Следствием ОМВД России по Головинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 и частью 3 статьи 228 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29