Наиболее доступными для россиян зарубежными направлениями для отдыха в июне в настоящее время являются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и египетский Каир. Такими данными поделился ..

Наиболее доступными для россиян зарубежными направлениями для отдыха в июне в настоящее время являются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и египетский Каир. Такими данными поделился генеральный директор одной из сетей турагентств Алексан Мкртчян.По словам специалиста, неделя отдыха на таких курортах обойдётся гражданам в порядка 70 тысяч рублей на двоих. На эту сумму в Эмиратах можно будет снять номер в трёхзвёздочном или четырёхзвездочном отеле, а в Каире можно будет заселиться даже в пятизвёздочный отель по программе "всё включено", передаёт телеканал "".