Как сохранить уникальные деревянные здания прошлых веков? Какие дома могут считаться памятниками истории? Прямо сейчас смотрите интервью с замначальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Марией Волозиной.

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