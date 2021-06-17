Как сохранить уникальные деревянные здания прошлых веков? Какие дома могут считаться памятниками истории? Прямо сейчас смотрите интервью с замначальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Марией Волозиной.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2021-ob-oxrane-derevyannyx-pamyatnikov-rasskazala-zamnachalnika-gosinspekcii-po-oxrane-obektov-kulturnogo-naslediya-mariya-volozina.html" target="_blank">Об охране деревянных памятников рассказала замначальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Мария Волозина</a> - Как сохранить уникальные деревянные здания прошлых веков? Какие дома могут считаться памятниками истории? Прямо сейчас смотрите интервью с замначальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Марией Волозиной.
[url=https://33live.ru/novosti/17-06-2021-ob-oxrane-derevyannyx-pamyatnikov-rasskazala-zamnachalnika-gosinspekcii-po-oxrane-obektov-kulturnogo-naslediya-mariya-volozina.html]Об охране деревянных памятников рассказала замначальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Мария Волозина[/url] - Как сохранить уникальные деревянные здания прошлых веков? Какие дома могут считаться памятниками истории? Прямо сейчас смотрите интервью с замначальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Марией Волозиной.