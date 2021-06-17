Армия Центральноафриканской Республики (FACA) значительно выросла в профессиональном плане. Так успехи центральноафриканцев оценил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Армия Центральноафриканской Республики (FACA) значительно выросла в профессиональном плане. Так успехи центральноафриканцев оценил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.Он отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря работе российских инструкторов, организовавших обучение личного состава армии ЦАР.«При поддержке российских инструкторов и огромном желании военнослужащих FACA, а также сотрудников местной полиции силовые структуры ЦАР смогли повысить эффективность работы и стать одними из самых лучших на африканском континенте», – заявил Иванов.Активные действия радикалов, угрожающих столице страны городу Банги, вынудили руководство ЦАР обратиться за иностранной помощью. По соглашению с местными властями в республику прибыли инструкторы из РФ. Россияне, которых в различных публикациях приписывают к «ЧВК Вагнера»*, организовали подготовку для центральноафриканских силовиков.Сотрудничество с Россией позволило африканской стране сохранить государственность и дать отпор вооруженным радикалам, стремящимся захватить власть.* «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящее из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.