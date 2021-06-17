В ходе конфликта злоумышленник ножом нанес оппоненту множественные проникающие ранения различных частей тела...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Люблино задержали 27-летнего жителя Московской области по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейскими установлено, что в салоне на Цимлянской улице между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ножом нанес оппоненту множественные проникающие ранения различных частей тела. От обильной кровопотери потерпевший на месте происшествия потерял сознание. Нарядом скорой медицинской помощи он был госпитализирован.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Бескудниковском бульваре задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Московской области. В ходе досмотра автомобиля задержанного обнаружен и изъят нож, который направлен на экспертизу. В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18