17.06.2021

2021-06-17 11:10:04

Отчаявшиеся медики привезли больного коронавирусом под окна владимирского губернатора

Вчера вечером на смене два фельдшера столкнулись с тем, что тяжёлого пациента с Covid-19 не берёт ни один стационар, поскольку нет реанимационных мест с кислородом.



"Старший врач смены и главный врач развели руками, но медики не отчаялись и, пополнив запасы кислорода и необходимых ЛС, приехали к зданию администрации (белый дом). Около 20 минут и... Место нашлось. В Муроме, конечно, но нашлось. Все действия производились с согласия пациента. Пациент готов был на всё. Как и наши медики", - сообщили социальные сети.



"Это обращение ни к губернатору, ни к его заместителям, это обращение к общественности и к прокуратуре города Владимира!", написала в своем паблике



- Мы, как медицинские работники скорой медицинской помощи, которые непосредственно участвуем в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, просто бьем тревогу, потому, что наших пациентов некуда госпитализировать, в больницах нет мест, врачи инфекционного отделения городской больницы номер 6 в направлениях участковых врачей просто стали прямо указывать, что мест нет и поэтому пациента нельзя госпитализировать в данный стационар, в области также закончились места.



Получается этих пациентов просто некуда госпитализировать!



Что происходит далее - нас старший смены вынуждает просто возить этих пациентов обратно домой! Транспортировка домой не предусмотрена ни в Приказе Министерства Здравоохранения РФ № 388н от 20 июня 2013 года, ни в каких-либо других нормативно-правовых актах не указано, что бригада скорой медицинской помощи должна транспортировать этого пациента домой.



В Приказе Министерства Здравоохранения РФ от 5 июля 2016г № 459н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при пневмонии» указано, что должна быть 100 процентная ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ. В ГОРОДЕ Владимире эта госпитализация невозможна ввиду отсутствия МЕСТ. Нет возможности выполнить КТ органов грудной клетки в круглосуточном режиме, Кт центр расположенный в ГБ номер 6 работает ПН-Пт с 09-00 до 18-00, в СБ с 09-00 до 15-00, а Вс – выходной.



Пациентам с подозрением на пневмонию нет возможности выполнить даже рентген органов грудной клетки (рентгеновские лучи были открыты в 1895 году, а сейчас 2021год и мы не имеем возможности выполнить даже этот метод обследования). Медицинские работники вынуждены находиться с пациентами с диагнозом "Пневмония" по нескольку часов, в ожидании места в инфекционном стационаре, в надежде, что это место каким-то чудесным образом освободится, все это время медицинские работники находятся в СИЗ-комбинезонах, испытывая запредельные психоэмоциональные нагрузки от всей этой ситуации.



В СМИ молчат о побочных действиях вакцинации от коронавирусной инфекции, из-за которой также выросло количество вызовов на 14-16 машин скорой медицинской помощи города Владимира (хотя по Приказу Министерства здравоохранения РФ № 182н в городе Владимире должно быть минимум 36 бригад СМП!). Нет желания завтра идти на смену, потому что ты чувствуешь свою беспомощность перед полным бездействием людей, которые могут, но не хотят что-то сделать для спасения человеческих жизней..."



Фото из ВК