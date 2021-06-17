16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Его итоги анализируют все политологи мира.

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Его итоги анализируют все политологи мира.От того, как будут развиваться отношения России и Америки, без преувеличения зависит будущее всего мира. По мнению экспертов, состоявшийся саммит в Женеве может привести к разным результатам.Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в беседе с рассказал, что страны способны перезапустить двусторонние отношения после встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Для этого страны должны создать специальные рабочие группы, которые будут заниматься восстановлением отношений двух великих держав.Если же этого не случится, уверен аналитик, то саммит можно назвать бессмысленным. К слову, о том, к чему все приведет, покажут уже первые два месяца после саммита в Женеве.Стоит отметить, что первым шагом к нормализации отношений уже стало намеченное возвращение в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова.Также Гарбузов напомнил о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинках в 2018 году, которая тоже стала в свое время сенсацией. От переговоров была масса ожиданий, однако ничего кардинально не изменилось на политической арене.У встречи Путина и Байдена более высокий потенциал, уверен эксперт. Гарбузов уверен, что политики обменялись ультиматумами на саммите.Напомним, в Женеве 16 июня состоялся саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны обсудили Минские соглашения, возврат послов и подписали договор о стратегической стабильности.