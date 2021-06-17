Также представитель Кремля заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендацию о допуске на очные занятия только вакцинировавшихся студентов.

Решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан является движением в правильном направлении. С такой оценкой выступил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы"."С учетом ситуации - [это движение] в абсолютно правильном [направлении]. Это моя личная точка зрения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Также представитель Кремля заявил, что "целиком и полностью поддерживает" рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на очные занятия только вакцинировавшихся студентов, либо имеющих антитела или документы о противопоказаниях. "Сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и плохо вакцинируемся, - отметил Песков. - Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем: у нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными".Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. Также об обязательной вакцинации для отдельных групп населения было объявлено в Кемеровской и Сахалинской области.