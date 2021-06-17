Начались работы по сооружению нового и временного пешеходных переходов в районе Филевский парк.

Начались работы по сооружению нового и временного пешеходных переходов в районе Филевский парк.Одной из важный частей городской инфраструктуры являются подземные пешеходные переходы через шумные магистрали. Каждый день такими сооружениями пользуются сотни, а где-то даже тысячи людей, поэтому особенно важно, чтобы они были современными, комфортными и подходящими для всех категорий граждан.Так, к 2023 году в районе Филевский парк построят новый подземный переход. Сооружение появится на пересечении Багратионовского проезда, улицы Барклая и улицы Олеко Дундича. Существующий переход демонтируют, а пока будет вестись строительство нового, обустроят временный. Также специалисты переложат все инженерные коммуникации.Протяженность перехода составит 122 метра. Здесь будет пять лестничных сходов – два обустроят вдоль улицы Олеко Дудндича и у пересечения с улицей Барклая, один – вдоль четной стороны Багратионовского проезда в районе дома 18, еще два – вдоль улицы Барклая (по четной стороне у дома 8, и по нечетной у дома 9). Также установят четыре лифта для удобства маломобильных граждан.Строительство пешеходного перехода завершится в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.Говоря о развитии района Филевский парк, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построены школа №2, три детских сада на 120, 150 и 200 мест, каток с искусственным льдом, открыты МФЦ "Мои документы" и филиал Всероссийского университета юстиции.В этом же районе благоустроены парк культуры и отдыха "Фили" и пешеходная зона около станции метро "Фили", запущено семь новых маршрутов наземного городского транспорта. Также продолжается благоустройство дворов, озеленение территорий. До 2023 года в Филевском парке планируется построить мост через Москву-реку.Напомним, ранее "Дни.ру" , что в районе Филевский парк возводят высокоэтажную часть Национального космического центра – 47-этажную башню высотой свыше 288 метров, включая шпиль. Общая площадь помещений здания составит 62 тысячи квадратных метров. Реализуемый проект станет крупнейшим центром космической отрасли в мире, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.