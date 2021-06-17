Телеведущий и журналист Владимир Познер положительно оценил итоги встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Телеведущий и журналист Владимир Познер положительно оценил итоги встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.В среду, 16 июня, в Женеве состоялся саммит лидеров России и США. За встречей Владимира Путина и Джо Байдена следил весь мир. Многие называют это событие историческим и надеются на восстановление отношений Москвы и Вашингтона.Об итогах переговоров глав двух государств высказался Владимир Познер. По его мнению, говорить об этой встрече, как о соревновании, неуместно. Мол, нельзя превращать политику в спортивное состязание. "Надо исходить не из желания кого-то переиграть, а из действительного желания преодолеть то, что нас разделяет", – отметил журналист в беседе с телеграм-каналом "".Телеведущий считает, что после саммита в Женеве "повысилось положение Путина в глазах мира". По мнению Познера, ранее российский лидер не имел такого признания.Журналист обратил внимание на то, что Байден во время переговоров с Путиным назвал Россию великой державой. Также Познер не ожидал, что президент США выразит доверие российскому лидеру. В целом, прошедший саммит был предсказуемым, считает журналист.Напомним, ранее политологВалерий Гарбузовна отношения России и США. По мнению эксперта, страны способны перезапустить двусторонние отношения после встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Для этого страны должны создать специальные рабочие группы, которые будут заниматься восстановлением отношений двух великих держав.