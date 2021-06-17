Сейчас оно составляет 11 294 рубля.

До 11 294 рублей увеличили размер ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей во Владимирской области.С начала 2021 года выплата предоставлялась в размере 9588 рублей. На неё претендовали семьи с уровнем среднедушевого дохода, не превышающим 24 423 рубля.«Тем, кто в настоящее время получает это пособие или получал его в 2021 году, но выплата прекращена в связи с достижением ребёнком возраста трёх лет, будет произведён перерасчёт», - добавили в Белом доме.Доплата поступил на счета родителей уже в июне. Её размер составит 10236 рублей.