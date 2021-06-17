Крупный пожар случился 17 июня на производстве в городе Струнино. Сотрудников МЧС вызвали на место в 18.27. На момент приезда пожарных горели два цеха, котельная и готовая продукция – на

Крупный пожар случился 17 июня на производстве в городе Струнино. Сотрудников МЧС вызвали на место в 18.27. На момент приезда пожарных горели два цеха, котельная и готовая продукция – на предприятии изготавливали пиломатериалы. По предварительным данным пресс-службы МЧС, пострадали двое мужчин, их госпитализировали. На месте работают 47 пожарных и 17 единиц техники. Пламя удалось локализовать