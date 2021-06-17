Характерной чертой коррупции является использование должностными лицами прав и возможностей, которыми они обладают по должности, незаконно, в ущерб государственным интересам и с целью ..

Характерной чертой коррупции является использование должностными лицами прав и возможностей, которыми они обладают по должности, незаконно, в ущерб государственным интересам и с целью личного обогащения.Под коррупционно опасным поведением понимается действие или бездействие должностного лица, которое в ситуации конфликта интересов создаёт предпосылки и условия для получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, организаций, учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, незаконно использующим своё служебное положение.Нравственная чистоплотность, неподкупность должностного лица, его преданность интересам службы, верность служебному долгу составляют основу профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения.Стандарт антикоррупционного поведения должностного лица предполагает активность его действий, направленных на предотвращение коррупционных проявлений, и строгое соблюдение установленных предписаний и требований:- представление достоверных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;- отсутствие близкого родства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с должностным лицом, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;- уведомление представителя нанимателя, органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;- соблюдение запретов, ограничений и требований, связанных с прохождением службы.Косвенные признаки предложения взятки:- разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса последует вознаграждение;- в ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте);- сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю;- взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток;- взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса;Действия должностного лица в случае предложения взятки:- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку;- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;- при наличии диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке.В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» после свершившегося факта предложения или вымогательства взятки необходимо письменно уведомить представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.