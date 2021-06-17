Характерной чертой коррупции является использование должностными лицами прав и возможностей, которыми они обладают по должности, незаконно, в ущерб государственным интересам и с целью

Характерной чертой коррупции является использование должностными лицами прав и возможностей, которыми они обладают по должности, незаконно, в ущерб государственным интересам и с целью личного обогащения, сообщает 19 военная прокуратура армии, войсковая часть 56680. Под коррупционно опасным поведением понимается действие или бездействие должностного лица, которое в ситуации конфликта интересов создаёт предпосылки и условия для получения им