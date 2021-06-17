Аттракционы эксплуатировались без разрешительной документации.

Во Владимире прокуратура наказала детский батутный центр, в котором ребенок получил травму. Выяснилось, что организация оказывала услуги с нарушение требований ГОСТа.«На момент проверки предприниматель эксплуатировал батутные арены и другие аттракционы без наличия необходимой разрешительной документации», - пояснили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Отсутствовали журналы учёта допусков аттракциона к эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.«Отсутствовала информационная табличка, на которой указывается минимальный возраст и рост посетителей», - добавили в ведомстве.В результате прокурор Владимира внёс представление в адрес владельца Центра. Нарушения устранены.Собственник привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.