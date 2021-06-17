Президент России Владимир Путин в четверг выступил на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления.

Президент России Владимир Путин в четверг выступил на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления.Российский лидер сообщил, что его беседа с американским коллегой длилась чуть больше двух часов. Владимир Путин отметил, что создаваемый в СМИ образ Джо Байдена далек от реальности. По его словам, глава Америки – профессионал, с которым нужно внимательно работать, чтобы не пропустить ничего важного.Президент добавил, что не видит ничего страшного в том, что время от времени Байден делает оговорки. Путин напомнил, что пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки тоже путается. Он пояснил, что это никак не связано с плохой памятью или низким уровнем образования."Просто когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень фиксируют на этом свое внимание", – уточнил глава России.Владимир Путин и Джо Байден встретились 16 июня в Женеве. Большая часть переговоров двух лидеров прошла в закрытом режиме. По окончании каждый из них провел пресс-конференцию. Американский президент, в частности, уточнил, что беседа с российским коллегой прошла в "доброй и позитивной атмосфере".Стороны договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон и продлении договора СНВ-3. Кроме того, Владимир Путин и обсудили борьбу с коронавирусом и региональные конфликты.