Президент России Владимир Путин оценил эффективность программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Президент России Владимир Путин оценил эффективность программыразвития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ).В четверг, 17 июня, Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).Во время беседы глава государства отметил целеустремленность, умения и навыки выпускников программы. По словам российского лидера, в дальнейшем каждый сможет достойно проявить себя. "ВШГУ – это, по сути, вершина всей системы подготовкиуправленческих кадров, и в этой системе, которую мы обязательно будем и дальшеразвивать, значимы все звенья", – отметил Владимир Владимирович.Путин добавил, что часть выпускников программы получили назначения на разные государственные должности. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров, мэры городов-миллионников."В нашей стране выстроена единая многоступенчатая система социальных лифтов, которая включает в себя проекты, конкурсы и олимпиады платформы "Россия – страна возможностей", участие в которых приняли уже более восьми миллионов человек, и программу кадрового управленческого резерва ВШГУ", – отметил директор Высшей школы госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров.По его словам, что главная цель этой системы – дать возможность для самореализации всем гражданам России и обеспечить прозрачные карьерные механизмы для талантливых людей.Напомним, четвертый поток программы был запущен 30 сентября 2020 года. Обучение прошли 80 человек. В числе слушателей были 16 победителей конкурса управленцев "Лидеры России", который является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".