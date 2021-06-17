Прокуратурой города Владимира рассмотрено обращение по факту получения ребенком травмы в одном из батутных центров города Владимира.

Прокуратурой города Владимира рассмотрено обращение по факту получения ребенком травмы в одном из батутных центров города Владимира.Установлено, что по адресу, указанному заявителем, оказываются услуги батутного центра с нарушением требований ГОСТа. Так, на момент проверки организация эксплуатировала батутные арены и другие аттракционы без наличия необходимой разрешительной и эксплуатационной документации. Отсутствовали журналы учета допусков аттракциона к эксплуатации, учета технического обслуживания и ремонта, наличие и ежедневное заполнение которых предусмотрено законом.Не имелось информационной таблички с указанием: минимального возраста, минимального (максимального) роста посетителей, на которые рассчитан аттракцион и иных требований безопасности.Прокуратурой города в адрес индивидуального предпринимателя – владельца аттракционной продукции, внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований.Фото