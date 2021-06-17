В настоящее время его размер составляет 65610 рублей.

В настоящее время его размер составляет 65610 рублей.Согласно Закону Владимирской области от 29.12.2011 №127-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» право на областной материнский (семейный) капитал возникает:− у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка;− у женщин, родивших (усыновивших) четвёртого ребёнка или последующих детей, если ранее они не воспользовались этой выплатой;− у мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего, четвёртого ребёнка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на выплату, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу.В соответствии с указанным Законом заявление о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего или последующих детей.Для назначения областного материнского (семейного) капитала в учреждение социальной защиты населения по месту жительства подаётся заявление установленной формы:− лично;− через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;− в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;− посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.Для рассмотрения вопроса о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала, в государственное казённое учреждение социальной защиты населения либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства предоставляются:− заявление о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала;− документы, удостоверяющие личность, постоянное проживание на территории Владимирской области;− документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей или их копии, заверенные в установленном порядке.Фото