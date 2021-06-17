Российско-американский саммит завершился благополучно. Аналитики уверены: курс рубля скоро ждет стремительный рост.

Российско-американский саммит завершился благополучно. Аналитики уверены: курс рубля скоро ждет стремительный рост.Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена была плодотворной. Стороны договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон и о продлении договора СНВ-3. Эксперты полагают, что результаты саммита положительно повлияют на курс рубля.Так, инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Бахтин рассказал, что в отношениях двух стран был сделан шаг вперед. По мнению аналитика, итоги переговоров можно назвать "умеренно позитивными" для российских активов, передаетС ним согласился глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Специалист заметил, что курс рубля заметно укрепился после саммита. Согласно его прогнозам, уже в ближайшее время времени доллар может снизиться до 70 рублей, а евро – до 85-86 рублей, сообщает Life.ru.Более позитивный сценарий предсказал экономист Андрей Лобода. Эксперт подчеркнул, что экономика в России восстанавливается быстрее, чем в других странах. Он полагает, что к осени американская и европейская валюты упадут. Курс рубля составит 68-70 за доллар и 82-84 за евро.Центробанк обнародовал последние данные о торгах на бирже. По состоянию на 17 июня, составляет 72 за американскую валюту и 87,3 за европейскую.