Сегодня во Владимире открылась первая зарядная станция для электромобилей.

Сегодня во Владимире открылась первая зарядная станция для электромобилей.Ее установили участники автопробега от Санкт-Петербурга до Владивостока. Они путешествуют на знаменитой «Тесле». А всего энтузиасты намерены установить 17 таких зарядок на пути своего следования. Во Владимире теперь можно подзарядиться на улице Батурина. Как сказал журналистам проектировщик зарядного устройства Петр Мовчан, при его создании он опирался на компьютерную игру Half-life, в которую играл в детстве.Фото: