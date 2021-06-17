Злоумышленница, присутствовавшая в момент получения потерпевшей пенсии, проследила за ней и похитила наличные.

8 июня в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 84-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что из её сумки, оставленной в камере хранения магазина, пропали денежные средства в сумме 23 000 рублей.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Полицейские опросили потерпевшую и возможных очевидцев произошедшего, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.По горячим следам был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к совершению кражи денег задержали 20-летнюю жительницу Вязниковского района.В содеянном девушка созналась и пояснила, что увидела, как пенсионерка получала пенсию в отделении связи и проследила за ней. Заметив, что пожилая женщина оставила сумку с деньгами в камере хранения магазина и не закрыла дверцу ячейки, подозреваемая похитила деньги из сумки и скрылась.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Похищенные денежные средства изъяты сотрудниками полиции и возвращены законной владелице.