Москомархитектура согласовала концепцию новой станции метро Кунцевская Большой кольцевой линии (БКЛ).

Москомархитектура согласовала концепцию новой станции метро "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ).Метро Москвы развивается очень быстро. Строятся новые линии метро, продлеваются уже существующие. При всей интенсивности строительства подземки столичные власти не забывают о дизайне станций. Не зря же московское метро называют самым красивым в мире.Так, новую станцию "Кунцевская" БКЛ оформят в стилистике античной мозаичной технологии – тераццо. Сейчас эта техника очень популярна. Главная идея архитекторов – монументальность и целостность объемного интерьера станции и павильонов.Полы, стены и потолки станции будут выполнены в светло-сером оттенке. На потолке установят глянцевые белые панели, напоминающие просветы в скалах, а также крупные цилиндрические светильники, которые станут основным источником света."Геометричность и прямые углы станции нивелируются крупногабаритными цилиндрическими светильниками. Они придают интерьеру грандиозность, и вместе с тем некоторую камерность", – сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.Напомним, станция метро "Кунцевская" БКЛ расположится между станциями "Терехово" и "Давыдково". Здесь пассажиры смогут пересесть на станцию "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также на платформу Кунцево первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).Из вестибюля № 1 станции метро "Кунцевская" БКЛ можно будет выйти через подземный пешеходный переход в сторону улицы Ивана Франко, дома 12 и улицы Ращупкина, дома 4. Выход из подземного вестибюля № 2 запроектирован к Рублевскому шоссе, дому 4 и Кастанаевской улице.Открытие станции метро "Кунцевская" БКЛ, скорее всего, состоится в 2021 году. Она улучшит транспортное обслуживание прилегающих районов и разгрузит улично-дорожную сеть запада и северо-запада Москвы.Напомним, ранее "Дни.ру" подробно благоустройстве территории возле станции метро "Электрозаводская", которая открылась в конце 2020 года. Там обновят покрытие дорог, тротуаров, установят новые опоры освещения, современные остановочные павильоны, где можно будет зарядить мобильный телефон. Около станции также высадят деревья и кустарники.