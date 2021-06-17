Начать возведение объекта планируют в 2023 году.

Начать строительство Северного обхода Владимира расчитывают в 2023 году. Об этом сообщил Владимир Сипягин.По информации губернатора, возведение объекта обойдётся в 20-30 млрд рублей.«У меня запланирована встреча в правительстве, на которой будут обсуждаться детали строительства. Встаёт вопрос о том, кто будет финансировать проектирование, на которое может потребоваться около 100 млн рублей. Дорога в списке приоритетных проектов. Область готова выделить средства на ПСД», - подчеркнул он.Глава региона заверил, если деньги на реализацию будут выделены, то средства на проектирование в области найдутся. Их будут закладывать в бюджет следующего года. Техническое задание будущему подрядчику уже готово.Ранее новый директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов , что Северный объезд Владимира, видимо, начнут строить после ввода в эксплуатацию .«На картах Росавтодора дорога уже обозначена штрихом. Финансирование на реализацию проекта пока заложено. При этом в федерации отмечают, что пока не построят М-12, к следующей автомагистрали не приступят», - добавил руководитель дептранса.Развязка на М-12 станет началом автомагистрали, а выходить дорога будет на объездную у Суздаля.