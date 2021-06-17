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<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2021-tramp-zayavil-o-provale-ssha-na-sammite-s-putinym-my-nichego-ne-poluchili-.html" target="_blank">Трамп заявил о провале США на саммите с Путиным: Мы ничего не получили </a> - Встреча лидеров двух ядерных держав стала одним из самых ярких политических событий года.